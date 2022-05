Camavinga : «Quand je me vois dans ce maillot, je me …»

Dans un entretien accordé au magazine Onze Mondial, le jeune milieu de terrain français Édouardo Camavinga a dévoilé son amour au Real Madrid.

Acheté 31 millions d’euros par le Real Madrid lors de la dernière journée du mercato de l’été dernier, Eduardo Camavinga (19 ans) est devenu en quelques mois l’un des chouchous du Santiago Bernabéu.

Après des débuts un peu timides, le milieu de terrain français s’est peu à peu affirmé avec des apparitions impressionnantes contre le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City en Ligue des champions. A deux semaines de la finale, l’international français (3 équipes, 1 but) a révélé l’identité de celui qui jouait le rôle de grand frère dans l’effectif merengue

Compte tenu de la proximité de la Coupe du monde au Qatar, Eduardo Camavinga n’a pas voulu parler des Bleus, préférant parler de sa prise de masse musculaire depuis son arrivée au Real Madrid. «Est-ce que huit mois au Real Madrid vous transforment ?», ont-ils demandé dans le magazine Onze Mondial.

«Oui, quand je me vois sans maillot dans les vidéos je me rends compte que j’ai progressé. (…) C’est le plus grand club du monde. Maintenant je suis plus rapide sur le terrain, en développement, partout… Mais c’est comme tous les métiers, en fait : si tu es dans un milieu top et que tu te sens aussi chez toi, tu évolues vite», conclut-il.