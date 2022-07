Cafu lâche la vérité : «J’ai joué avec Ronaldo, Ronaldinho et Kaka mais le footballeur…»

Tout au long de sa carrière au plus haut niveau, Thierry Henry a rencontré des légendes du jeu vraiment importantes telles que Zinedine Zidane, Ronaldinho, Alessandro Del Piero et Dennis Bergkamp. Cependant, personne ne l’a autant étonné que Lionel Messi.

Pendant plusieurs années, lors d’une conversation avec l’historique Rio Ferdinand, le meilleur buteur de tous les temps d’Arsenal a raconté l’anecdote du moment où il s’est rendu compte que le génie argentin était différent de tout ce qu’il avait vu dans sa vie.

Titi a rapporté que tout s’était passé lors d’une séance d’entraînement au FC Barcelone. Après s’être énervé parce qu’ils n’avaient pas signalé une faute en sa faveur qui, selon lui, était nette lors d’un petit match entre les membres de l’équipe première blaugrana, Messi s’est dirigé vers son but.

Il a demandé le ballon, a dribblé tous les joueurs qui se sont mis en travers de son chemin et a marqué. De but en but, en pure supériorité individuelle, il marque.

Henry ne pouvait pas croire ce que Messi avait fait.

Et selon ses mots, c’est le moment où il a confirmé que le 10 était tout simplement au-dessus des autres : «J’ai joué avec beaucoup de grands joueurs, mais je n’ai jamais vu ce qu’il a fait. Parfois, les entraîneurs ne sifflent pas de faute à l’entraînement et il dit quelque chose comme : ‘quoi ? N’est-ce pas une faute ? Nous jouions (un petit jeu) comme 7 contre 7 et ce n’était pas si court. Après cette “dispute”, il a couru vers le gardien de but pour récupérer le ballon.

C’était la séance d’entraînement du FC Barcelone, donc pour quitter tout le monde, il devait passer Yaya Touré, Busquets, Puyol ou Rafa Márquez… selon qui jouait. Il l’a fait (un geste dont toute l’équipe s’est moquée) et 1-0. Je n’ai jamais rien vu de tel dans ma carrière. Demander le ballon (dans le but) et laisser tout le monde».

«Il nous donnait l’impression que nous n’étions pas là. Et c’est là que j’ai réalisé que Messi avait quelque chose au-dessus du reste», a-t- il conclu dans une conférence (2014) publiée sur la chaîne Rio Ferdinand Presents FIVE.

Il faut être vraiment spécial pour surprendre autant une figure comme Thierry Henry. En effet, dans une autre interview accordée au média officiel du Barça, l’ancien capitaine des Gunners expliquait que Messi n’avait jamais été considéré comme le meilleur footballeur avec qui il partageait car son niveau venait tout simplement d’une autre planète :

«Le meilleur footballeur avec qui j’ai joué je dis toujours Dennis Bergkamp. Je dis Dennis Bergkamp parce qu’il est humain. Pour cela. Moi avec Leo (Messi) parfois, sérieusement, je me demande si le gars est un humain.