Cafu : «J’ai vu Messi, Cristiano et Lewandowski mais le meilleur footballeur du monde…»

Passant en revue les différentes dynamiques dans lesquelles les footballeurs du Paris Saint-Germain ont joué, nous constatons qu’il y a quelque temps, le grand Ángel Di María a été invité à constituer une Dream Team de 5 en tenant compte de ses footballeurs préférés.

En plus de confirmer qu’il est fan d’Iker Casillas, Andrea Pirlo et Javier Mascherano, le champion de la Copa América, qui a également soulevé l’UEFA Champions League lors de son aventure avec le Real Madrid, a ouvertement reconnu que ses attaquants historiques préférés sont à la fois Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

El Fideo a toujours dit que Messi était le meilleur de tous, mais il n’a jamais caché l’admiration qu’il porte à CR7 depuis qu’il a partagé avec lui l’offensive du plus grand club de la planète.

«Mes deux attaquants sont (Lionel) Messi et Cristiano Ronaldo», a précisé Di Magia, dans un exercice (2016) publié sur la chaîne YouTube officielle du PSG Paris Saint-Germain.

Avec El Bicho, il s’est merveilleusement bien entendu au Real Madrid, avec Lionel, il a joué pendant plus d’une décennie et les deux sont les footballeurs les plus réguliers de l’histoire. Il n’y a rien à discuter avec Di María. Il a formé l’offense dont tout le monde rêvait.