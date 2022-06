Cafu : «J’ai joué contre Cristiano, Ronaldo et Ronaldinho mais le rival le plus difficile…»

Au cours de sa carrière de près de deux décennies, Marcos Evangelista de Morais, mieux connu sous le nom de Cafu, a affronté plusieurs des meilleurs footballeurs du monde et de l’histoire.

Il y a eu plusieurs duels qui l’ont marqué, mais aucun adversaire n’a rendu la tâche aussi difficile que son compatriote Ronaldinho Gaucho.

Il a dû affronter des bêtes comme Ronaldo Nazário, Rivaldo, Romário et même Cristiano Ronaldo à ses débuts. Cependant, il n’y avait personne pour le compliquer comme le vainqueur du Ballon d’Or 2005. Dinho était un joueur magique et imprévisible et IMPARABLE.

A ses heures de grande écoute, aucun défenseur ne pouvait contenir le génie de Porto Alegre. «Adversaire? Ronaldinho Gaucho. J’ai joué contre lui à son plus haut sommet, quand il était au top de sa forme à Barcelone. A ce moment-là, il volait, c’était impossible de le marquer», a révélé le double champion du monde au Champions Journal.

Dans une dynamique pour Road to Qatar 2022 , Cafú a également placé Dinho comme le talent le plus surprenant qu’il ait vu de ses jours de jeu : «Ronaldinho Gaúcho, sans aucun doute. Le garçon avait un talent qui était quelque chose de surnaturel (…) Plus que Romário, Ronaldo et Rivaldo. Et plus que Djalminha. Ronaldinho était impressionnant. C’était quelque chose qui sortait de l’ordinaire.»