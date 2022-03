Cafu : «J’ai joué avec Ronaldo, Ronaldinho et Kaka mais le footballeur brésilien…»

À différentes occasions, Cafu s’est rendu à la capacité de buteur de Ronaldo Nazário et de Romario. Et il a récemment souligné Ronaldinho comme le talent qui l’a le plus impressionné tout au long de sa carrière professionnelle. Cependant, interrogé sur sa figure préférée de tous ceux avec qui il a côtoyé l’équipe nationale brésilienne, il a fait un autre choix.

«De tous les footballeurs fantastiques avec lesquels vous avez joué dans l’équipe brésilienne senior, qui était votre préféré ?», a demandé la légende de l’AC Milan, lors d’une dynamique (2019) organisée par FourFourTwo.

Et la réaction de l’ancien arrière droit mythique a été de pointer du doigt Rivaldo d’emblée : «Mon préféré ? Rivaldo. Il a fait des choses incroyables en 1998 et en 2002. Il était très timide. Je n’avais aucune idée à quel point c’était fantastique.

Quand j’ai entendu dire que Rivaldo était en bonne forme physique avant un match, j’ai su que c’était une étape très importante pour que le Brésil puisse battre n’importe quel rival».

Il n’a pas autant de projecteurs aujourd’hui, mais l’héritage que Rivaldo a construit à son époque de domination était très spécial.

Au niveau des clubs, il a soulevé des trophées dans 5 pays différents, a remporté la Ligue des champions de l’UEFA et a laissé une marque très spéciale sur le FC Barcelone.

Au niveau de l’équipe nationale, ils sont devenus champions de la Coupe du monde, champions de la Copa América et champions de la Coupe des Confédérations.

Et sur le plan individuel, il a atteint des performances si élevées qu’il a été reconnu comme le vainqueur du Ballon d’Or, sans aucun doute l’un des joueurs les plus importants de toute l’histoire du football brésilien.