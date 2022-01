Cafu : «C’est le footballeur qui ma le plus impressionné tout au long de ma carrière»

«Qui a été le (coéquipier) qui vous a le plus impressionné par son talent sur le terrain ?», a demandé le légendaire Cafu, dans une dynamique qu’il a complétée auprès des médias officiels du comité d’organisation de la Coupe du monde Qatar 2022.

Et bien que tout au long de sa brillante carrière professionnelle il ait côtoyé des légendes très particulières comme Ronaldo Nazário, Rivaldo, Romario, Kaká, Roberto Carlos ou Adriano, le double champion du monde a immédiatement mentionné Ronaldinho Gaúcho.

«Qui m’a le plus impressionné par son talent ? Ronaldinho Gaucho, sans aucun doute. Le garçon avait un talent qui était quelque chose de surnaturel», a déclaré l’ancien de l’AC Milan, dans des mots (2021) qui sont recueillis dans le compte officiel Road to 2022.

Et lorsqu’on lui a directement demandé s’il plaçait le talent de Dinho au-dessus de celui de Ronaldo, Romario et Rivaldo ont conclu : «Oui, plus que Romario, Ronaldo et Rivaldo. Ronaldinho Gaucho était impressionnant. C’était hors du commun.»

Dans la technique individuelle, les jeux fantastiques, la capacité de dribble, la vision et le contrôle du ballon, Ronaldinho était un spectacle garanti. Et les paroles de Cafu en sont une confirmation retentissante. Vous devez être vraiment spécial pour remporter de telles distinctions de la part du meilleur arrière droit de l’histoire.