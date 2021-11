Cafu a choisi le meilleur arrière droit entre Dani Alves et lui

Une histoire bizarre, qui a impliqué la star américaine et d’autres personnalités du monde politique et sportif, s’est terminée par une fin heureuse.

L’histoire est digne d’un scénario. Fin août de cette année, les États-Unis ont mis fin au retrait de leurs troupes d’Afghanistan après des semaines d’incertitude et 20 ans de lutte contre le terrorisme.

Ils ont laissé derrière eux un pays dévasté par la guerre, plongé dans le chaos et à la merci des talibans, qui ont mis peu de temps à réinstaller la politique de terreur.

Le dernier bastion à tomber fut la capitale, Kaboul, dont l’aéroport a connu des scènes dramatiques de désespoir mettant en scène des milliers de personnes essayant de quitter le pays par peur des représailles du nouveau régime. Parmi ces personnes, un groupe de footballeurs afghans de niveau inférieur âgés de 13 à 19 ans qui, avec leurs familles, ont tenté de s’échapper.

Ils avaient fui vers Kaboul en provenance de diverses provinces par peur après la prise de leurs villes par les talibans, car certains de leurs proches avaient même reçu des menaces de mort.

Ils étaient censés s’être envolés pour le Qatar à la fin du mois d’août, mais juste au moment où ils devaient être évacués, il y a eu une attaque qui a coûté la vie à 180 personnes et ils ont choisi de se cacher.

À la mi-septembre, après quelques efforts, ils ont obtenu du Premier ministre pakistanais Imran Khan l’autorisation personnelle de franchir la frontière, mais avec un visa provisoire. Dès leur arrivée, la machine diplomatique s’est mise en branle pour tenter de trouver une destination définitive, en l’occurrence le Royaume-Uni.

Avec le soutien du président de Leeds United Andrea Radrizzanil, la direction de Khalida Popal, ancienne manager de l’équipe nationale féminine d’Afghanistan, qui a coordonné son sauvetage du Danemark et les efforts d’anciens interprètes de l’armée britannique et d’anciens combattants influents qui ont fait la médiation devant le gouvernement, les joueurs et leurs familles ont obtenu un visa pour se rendre au Royaume-Uni le mois dernier.

Mais les moyens manquaient pour permettre au contingent de 130 hommes d’atteindre avec succès le sol britannique. Et c’est là qu’entre en scène la figure de Kim Kardashian, qui avait connaissance de l’histoire et a organisé en seulement 24 heures tout le nécessaire pour que les joueurs afghans et leurs familles arrivent à Londres ce jeudi. Où ils doivent être mis en quarantaine pendant dix jours.

La star nord-américaine a remercié toutes les personnes impliquées que la «mission» s’est terminée avec succès, mais a également tenu à rappeler que des atrocités continuent d’avoir lieu dans le pays asiatique.

«Je suis particulièrement préoccupé par le fait que l’Afghanistan fait l’actualité hier. Nous devons garder vivante la conscience de toutes les personnes, en particulier les femmes et les filles, qui risquent d’être tuées par les talibans et l’État islamique. Gardons leurs histoires vivantes ! et faisons ce que nous pouvons pour aider !», assure-t-il dans un fil sur Twitter.

«Je suis si heureuse et si fière de ces filles. Elles ont été traumatisées. Elles ont traversé beaucoup de choses et ont réussi à rester fortes. Maintenant, elles peuvent commencer une nouvelle vie et respirer la liberté. Nous avons atteint notre premier objectif», a déclaré Khalida Popal à la BBC.

«La prochaine étape est de travailler avec les organisations de football pour les aider à démarrer de nouvelles carrières dans le football», conclut-il.