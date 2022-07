CAF Awards 2022 : Aliou Cissé, meilleur entraîneur de l’année

La Confédération Africaine de football (CAF) vient de désigné le jeune sénégalais Pape Matar Sarr meilleur jeune joueur de l’année.

Le jeune joueur de Tottenham a remporté le prix pour la première fois devant le Tunisien

Hannibal Mejbri et l’ivoirien Karim Konaté

The future is here! 💫

The 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ Men’s Young Player of the Year (MEN) is Pape Matar Sarr! 🤩#CAFAwards2022 pic.twitter.com/xnUd8a7Zaz

— #CAFAwards2022 (@CAF_Online) July 21, 2022