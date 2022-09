Cadavres d’enfants dans des valises : une femme arrêtée en Corée du Sud

Le président français Emmanuel Macron a appelé ce mercredi 14 septembre Charles III pour lui présenter ses condoléances et se rendra lundi 19 septembre à Londres pour assister aux obsèques de sa mère, la reine Elizabeth II, a annoncé la présidence française.

«Le chef de l’État a présenté ses sincères condoléances au roi et lui a exprimé tout son soutien. Il a dit la tristesse des Françaises et Français à la nouvelle du décès de la reine Elizabeth II, et leurs pensées au peuple britannique», a indiqué l’Élysée.

«Le Président de la République a souhaité le plus grand succès au roi, et dit sa pleine disponibilité à poursuivre le travail qu’ils ont mené ensemble ces dernières années face aux défis communs, à commencer par la protection du climat et de la planète», a ajouté la présidence.

«Lundi, je serai à Londres pour assister aux obsèques», a également écrit Emmanuel Macron sur Twitter. «Le lien entre la France et le Royaume-Uni est indéfectible. Nous continuerons à le tisser, en suivant le chemin tracé par Sa Majesté la Reine Elizabeth II», a ajouté le chef de l’État dans un second tweet.

Après une émouvante procession menée par ses enfants à pied, le cercueil de la reine Elizabeth II, qui s’est éteinte jeudi dernier à 96 ans, est arrivé mercredi à Westminster, où le public pourra lui rendre un ultime hommage jusqu’à ses funérailles lundi, premières obsèques nationales depuis 1965 – celles de Winston Churchill.

Avec AFP