Ça se confirme pour Kylian Mbappé : la grosse décision de sa mère pour son avenir !

L’attaquant Argentin, Lionel Messi a de grandes ambitions avec le PSG, à commencer par remporter la première Ligue des champions de l’histoire du club de la capitale.

«Ce n’est pas hier qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c’est aujourd’hui et c’est demain. C’est pourquoi, j’avance avec cette détermination à vouloir gagner encore de nouveaux trophées.

Je suis vraiment excité à l’idée de donner le maximum pour tenter de conquérir une autre C1 et j’espère que ce sera sous le maillot du PSG !

Je sais que cette victoire signifierait pour le club. Ce que j’ai en tête, j’insiste, c’est vraiment de me projeter vers mes prochains objectifs, plutôt que de contempler ce que j’ai réalisé jusqu’à présent». a déclaré Lionel Messi à PSG Magazine.