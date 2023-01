Ça peut échouer : deux affaires de Gerard Piqué qui n’allaient pas bien

Bien qu’il ait déjà amorcé une transition de plus en plus perceptible au fil des années, après sa retraite de footballeur professionnel, on peut déjà dire que Gerard Piqué est un homme d’affaires.

Poussé par Shakira, le Catalan s’était aventuré dans de nombreuses entreprises et la réalité est qu’il a très bien réussi dans la plupart d’entre elles.

Depuis la création de Kosmos en 2017, Gerard Piqué a accéléré son insertion dans le monde des affaires, dans lequel de bons résultats ne seront pas toujours obtenus.

Preuve en sont les restaurants Punto Azul et Yours, respectivement un restaurant de fruits de mer et un restaurant de hamburgers, qui n’avaient pas la pertinence que le footballeur de l’époque avait anticipée . Curieusement, à Punto Azul Shakira était sa partenaire.

Dans le cas de Yours hamburger, situé dans l’Eixample à Barcelone, il s’agissait d’un hamburger gastronomique dans lequel chacun choisissait le sien pour un coût compris entre 12 et 23 euros. Shakira fréquentait beaucoup l’endroit à l’époque.

Pendant ce temps, le Blue Point, c’était un pari plus fort de Shakira et Gerard Piqué, c’était un restaurant de luxe, qui se situait en face du port. Fruits de mer, paella et jambon ibérique, ses plats les plus remarquables.

Shakira se rend à Dubaï pour Noël

Après des années passées à Noël avec son chéri Gerard Piqué , Shakira a choisi de prendre ses distances en se rendant à Dubaï avec ses enfants.

Il semble que la chanteuse colombienne veuille être aussi loin que possible de l’Espagne, en raison de son voyage imminent à Miami et de son récent voyage à Dubaï.