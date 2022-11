Ça a coûté 45 millions d’euros et Guardiola lui a dit : «Je n’ai pas besoin de toi…»

La santé de son père est en ce moment la principale préoccupation de la chanteuse Shakira. Pendant ce temps, la presse espagnole a révélé que Piqué ne s’est jamais soucié de ce problème.

Bien qu’elle continue d’avoir des problèmes avec le Trésor espagnol et qu’elle soit toujours en procédure de garde pour ses enfants avec le footballeur espagnol Gerard Piqué, la femme de Barranquilla a de la chance avec le succès de sa dernière chanson Monotonía et il semble que la santé de son père va mieux.

À tel point que la chanteuse colombienne se concentre sur les soins et le rétablissement de son père, William Mebarak, 91 ans, après avoir fait une chute en mai et avoir dû être hospitalisé et surmonter diverses rechutes. Maintenant, la barranquillera a partagé la vidéo la plus tendre avec son père à l’hôpital, l’aidant avec ses exercices les plus excités par les progrès réalisés.

Quant aux informations liées à la visite de Gerard Piqué chez le père de Shakira, la presse espagnole affirme que le chanteur est très bouleversé par ces rumeurs. «Shakira est très bouleversée, Piqué n’est pas allé le voir et ne s’est pas intéressé à l’état de santé de son père», explique la journaliste Adriana Dorronsoro.

«Elle tient à ce qu’il soit très clair que Piqué n’est pas allé rendre visite à son père et qu’il ne s’est pas inquiété non plus pour sa santé», tranche la collaboratrice de El programa de Ana Rosa à la télévision espagnole.