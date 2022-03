Ça a changé sa vie : Neymar a fait un beau geste avec un tiktoker brésilien

Les fans de Neymar sont très surpris de la bonne action du joueur qui circule sur les réseaux sociaux, car, une fois de plus, il a fait preuve d’humilité et a eu un geste qui a changé la vie d’un jeune admirateur.

Bien que Ney soit connu dans le monde entier pour être un grand dépensier et un amateur de luxe excessif, il se souvient très bien de son enfance humble et de tous les sacrifices qu’il a dû faire pour atteindre le sommet et c’est pour cette raison qu’il s’est senti très identifié avec le histoire de Luva de Pedreiro, une jeune tiktoker dont les créations sont virales en Amérique du Sud.

Il s’avère que Neymar a profité de sa dernière visite au Brésil et a réussi à entrer en contact avec le créateur de contenu, qu’il a rencontré en personne et lui a donné un sac plein de détails, y compris ses bottes Puma dédicacées et divers vêtements de sa marque.

«Merci, Dieu le père», a écrit Luva de Pedreiro sur son compte Instagram, où elle a partagé une photographie avec Neymar et le présentateur de télévision Luciano Huck, qui a été l’intermédiaire pour faire de cette rencontre une réalité.

Luva de Pedreiro est une célébrité en Amérique du Sud

En quelques mois, les vidéos de Luva ont atteint des niveaux de viralité élevés, à tel point que des équipes du monde entier ont commencé à lui envoyer des t-shirts et d’autres cadeaux qui l’ont aidée à améliorer la production de son matériel.

En fait, le jeune homme a réussi à collaborer avec le Bayern Munich et a même attiré l’attention de Cristiano Jr., le fils de Cristiano Ronaldo, qui a imité sa célébration caractéristique.

Neymar n’était pas la seule idole brésilienne à avoir prêté main forte au tiktoker, car récemment, Luva a eu l’occasion de rencontrer l’ancien footballeur Ronaldinho, l’un de ses modèles.