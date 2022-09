Busquet : «je suis content pour Messi, parce qu’il a…»

Mathias précise également que l’actuel joueur de la Juventus «a jeté des sorts contre ses coéquipiers, dont Kylian Mbappé».

L’échange de mots entre Paul Pogba et son frère aîné Mathias devrait durer. Après avoir été détenu par les autorités, le membre de la famille du joueur de la Juventus s’est tourné vers les réseaux sociaux pour porter d’autres accusations.

Dans une série d’une trentaine de vidéos diffusées sur le réseau social Twitter, Mathias Pogba accuse le milieu de terrain français d’être «un menteur, un manipulateur, un grand hypocrite et un criminel».

«Si vous regardez cette vidéo, ce sera parce que mon frère Paul, a trouvé le moyen de me faire taire. J’ai enregistré ces vidéos, car quoi qu’il arrive, tout se dévoile», a commencé par dire le footballeur également.

«Cet individu, mon frère, est devenu adepte de la sorcellerie ces dernières années, devenant adepte d’un sorcier, connu sous le nom d’Ibrahim, proche de l’ancien joueur Alou Diarra, qui l’aurait rencontré par l’intermédiaire du joueur Serge Aurier», a poursuivi Mathias Pogba, ajoutant que «les criminels qui ont agi en son nom ont versé du sang».

«Mon frère, à plusieurs reprises, a jeté des sorts à des coéquipiers de football, dont le prodige Kylian Mbappé, soit par jalousie, soit pour gagner un match», a-t-il dit, regrettant que certains membres de sa famille souffrent de cette situation.

«Notre famille et les gens que nous aimons sont en danger. Mon frère a toujours eu des criminels et des délinquants autour de lui et en a toujours. Le problème est qu’il a utilisé ces relations et leurs noms pour se protéger et faire des affaires dans la rue. Ils ont déjà versé du sang pour lui», a déclaré Mathias Pogba.

«Certains membres de notre famille ont déjà été attaqués et abattus à cause de lui. La seule raison pour laquelle nous ne sommes pas allés voir les autorités était la peur des représailles, car nous n’avons aucun moyen de nous protéger. Bien sûr, Paul a obligé notre mère à être seule, sans aucune protection, alors qu’il était tranquille dans sa forteresse, protégé par des gardes du corps», a-t-il conclu.