Burna Boy taquine Wizkid avec un drôle de message

Auteur d’un triplé lors de la victoire ce mercredi pour son premier match européen avec le FC Barcelone, Robert Lewandowski est déjà le troisième meilleur buteur de tous les temps en UEFA Champions League.

Lewandowski a entamé la première journée de la phase de groupes de la Coupe d’Europe 2022/23 à égalité de buts avec le Français, avec 86. Avec son triplé, l’attaquant du Barça en compte 89, alors que l’attaquant madrilène n’a pu en ajouter aucun à son palmarès privé compte en raison de la blessure qu’il a subie à Glasgow, lors du match contre le Celtic.

Le ‘9’ culé n’a plus devant lui que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, avec respectivement 125 et 140 buts. Le deuxième classé peut augmenter ses effectifs, contrairement à Cristiano, puisque cette année il joue la Ligue Europa avec Manchester United.

Les meilleurs buteurs de tous les temps en UEFA Champions League