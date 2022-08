Burna Boy : en plein concert, l’artiste séduit une jeune fille avec ses abdos (vidéo)

Le multi-milliardaire Elon Musk a mis le feu à Twitter en annonçant mardi soir qu’il rachetait Manchester United. Mais c’était en réalité une plaisanterie.

C’était mardi soir aux Etats-Unis, dans la nuit de mardi à mercredi en Europe. Au détour d’une conversation, et après avoir évoqué ses opinions politiques vis-à-vis des principaux partis américains, Elon Musk a lâché une petite bombe via Twitter. «Au fait, je rachète Manchester United», a lâché le multi-milliardaire sud-africano-canado-américain.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

Alors ces quelques mots ont immédiatement enflammé les fans des Red Devils, puisque le message initial a été liké plus 400 000 fois en quelques heures.

Malheureusement, le businessman a calmé le jeu en répondant à un internaute qui lui demandait s’il était sérieux. «Non, c’est une blague de longue date sur Twitter. Je n’achète aucune équipe sportive», a-t-il clarifié.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022