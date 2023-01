Burkina Faso : «La France n’impose rien», affirme une secrétaire d’État en déplacement à Ouagadougou

Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’État auprès de la ministre des Affaires étrangères, a rencontré mardi 10 janvier le président de transition du Burkina Faso Ibrahim Traoré pour réaffirmer l’engagement de Paris auprès de Ouagadougou, a annoncé le Quai d’Orsay, dans un contexte de relations dégradées.

Elle «a rappelé que la France est un partenaire constant, engagé aux côtés du Burkina Faso dans le plein respect de sa souveraineté», a souligné le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Dégradation des liens diplomatiques

Cette rencontre intervient une semaine après que le ministère français a confirmé avoir reçu une lettre de la junte burkinabée demandant le remplacement de l’ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Hallade.

Le diplomate, en poste depuis septembre 2019, est dans le viseur des autorités après avoir fait état de la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso, ravagé par les attaques djihadistes.

Lors de sa rencontre avec le président intérimaire, arrivé au pouvoir à l’issue d’un coup d’État fin septembre dernier pour renverser un président lui-même putschiste, Chrysoula Zacharopoulou a rappelé «le soutien de la France dans la lutte contre le terrorisme». «Ils ont échangé sur le renforcement du partenariat entre la France et le Burkina Faso, dans le domaine sécuritaire, de l’aide humanitaire et du développement», a ajouté le ministère.

Un pays miné par le djihadisme

La France rappelle que «des centaines de milliers» de personnes sont déplacées au Burkina Faso et déplore des attaques meurtrières de djihadistes contre les populations civiles et contre les forces de sécurité. Cette situation «doit continuer de mobiliser l’attention de tous et le soutien de la communauté internationale», ajoute le ministère.

Ces derniers mois, Paris n’a cessé de répéter que la France était disposée à poursuivre le partenariat avec Ouagadougou, en particulier dans le domaine militaire, à condition que ce partenariat soit souhaité par les Burkinabés.

Montée du sentiment anti-français

Mais l’ancienne puissance coloniale se heurte à un sentiment anti-français grandissant, comme dans d’autres pays de la région sahélienne où elle s’est engagée militairement dans la lutte anti-djihadiste. En octobre, plusieurs centaines de personnes avaient ainsi manifesté pour exiger le retrait de la France du Burkina Faso.

Le 18 novembre dernier, une autre manifestation contre la présence française s’était déroulée devant l’ambassade de France à Ouagadougou avant de se déplacer vers la base militaire de Kamboisin, en périphérie de la capitale, où sont stationnées environ 400 forces spéciales françaises de l’opération Sabre, chargées de traquer les chefs djihadistes au Sahel.

«La France n’impose rien»

«La France n’impose rien, elle est disponible pour inventer un avenir ensemble», a déclaré Chrysoula Zacharopoulou à l’issue d’une rencontre avec le chef de la junte au pouvoir à Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré. «Je ne suis venue ici influencer aucun choix ni aucune décision, personne ne peut dicter ses choix au Burkina», a dit la secrétaire d’État, ajoutant : «Nous sommes convenus avec le Président Traoré d’avancer ensemble dans cet état d’esprit».

«En cohérence avec ce message, la France reste engagée sur tous les plans (humanitaire, sécuritaire, développement), au degré et dans les formes que souhaiteront les autorités burkinabées», a affirmé Chrysoula Zacharopoulou. Selon elle, «la France est en mesure de faire moins ou de faire plus, elle est aussi et surtout capable de faire différemment, dans l’écoute, le respect, l’humilité, car je comprends que c’est une attente qui est exprimée, avec force, ici».

