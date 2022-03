Brutal : le but scandaleux de Kylian Mbappé face à l’Afrique du Sud

Kylian Mbappé suivrait les traces de Cristiano Ronaldo et achèterait l’une des voitures les plus exclusives du marché.

Kylian Mbappé est l’un des joueurs les plus talentueux et les plus recherchés du football européen et, bien qu’il se concentre actuellement sur la victoire en championnat de France, ses jours en tant que signature du PSG sont pratiquement comptés, car l’équipe a cessé de représenter un défi pour lui.

Dans cet aspect, plusieurs grands européens rivalisent pour attirer l’attention de l’attaquant, cependant, le Real Madrid a un grand avantage sur les autres, car, en plus d’avoir une proposition très lucrative et intéressante, ils ont aussi la disposition de Kylian, qui s’est toujours senti identifié aux valeurs et à la compétitivité de l’équipe blanche.

L’arrivée de Kylian Mbappé en Espagne est un fait pour beaucoup et l’un des premiers problèmes que le Français doit mettre en ordre est celui de sa mobilité, puisque les revenus millionnaires qu’il perçoit en tant que joueur du PSG l’ont habitué à avoir le meilleur style de vie. Il n’utilise donc que les voitures les plus exclusives.

Heureusement, il existe sur le marché un véhicule parfaitement adapté aux exigences de Kylian et qui l’aiderait également à marquer plusieurs points auprès des supporters madrilènes, car ses couleurs correspondent à l’identité de l’équipe. C’est le camion Brabus 800 Superwhite.

Combien coûte la Brabus 800 Superwhite ?

Le Brabus 800 Superwhite est l’un des véhicules les plus exclusifs du marché, car, en plus d’être basé sur le camion Mercedes AMG G63m, il possède toutes sortes de modifications et d’éléments de confort sur mesure qui transforment chaque voyage en une expérience inoubliable.

Bien qu’il n’y ait pas encore de prix spécial pour ce véhicule, on estime que Kylian Mbappé pourrait débourser près de 500 mille euros pour ajouter ce bijou à sa collection exclusive de véhicules.