Bruno Fernandes est clair : «J’ai vu Cristiano, Messi, Neymar et Mbappé mais…»

Même si tout au long de sa carrière il a déjà rencontré des footballeurs très déséquilibrés comme Lionel Messi ou Neymar, Bruno Fernandes n’a pas hésité à sélectionner le joueur le plus doué qu’il ait jamais vu.

Il y a quelque temps, le milieu de terrain de Manchester United a complété la dynamique Perfect Player de BT Sport. Et là, ils lui ont demandé d’organiser son Perfect Soccer Player en tenant compte des conditions individuelles des différents joueurs. En remplissant la case de compétences, Bruno a choisi de nommer Cristiano Ronaldo.

L’ancien capitaine du Sporting de Portugal a expliqué que, bien qu’il ne recherche pas autant de duels individuels en ce moment, El Bicho est devenu l’un des footballeurs les plus talentueux de la planète entière au cours de ses premières années en tant que professionnel. Il l’a évoqué car il a gardé sa facette Batipibe lors de sa première étape avec Manchester United.

«Compétence? Je pense que je vais choisir Cristiano (Ronaldo). Plus dans les premières années de sa carrière. Là, il était l’un des joueurs les plus talentueux au monde. Je pense qu’il a un peu changé son jeu, mais c’est toujours difficile à défendre en un contre un», a souligné l’international portugais, dans une vidéo (2020) publiée sur la chaîne BT Sport.

Et pour finir, il a confirmé que CR7 est la figure qui l’a le plus épaté avec son répertoire pour vaincre les défenses au corps à corps : «Donc, de tous les joueurs avec et contre lesquels j’ai joué, (Cristiano Ronaldo) est le footballeur le plus doué que j’aie jamais vu.»

En ce moment, le style de jeu de Cristiano est beaucoup plus direct, vertical et efficace. Cependant, ce que Bruno a souligné est une réalité.

Auparavant, au début de sa carrière en Angleterre, le capitaine du Portugal était un joueur large caractérisé par sa vitesse, sa capacité de dribble et son jeu fantastique. Un showman qui a évolué pour devenir le meilleur buteur de tous les temps du football professionnel.