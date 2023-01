Bruce Willis fait marche arrière et laisse Demi Moore hors de son testament

L’acteur de 67 ans a décidé de modifier le document puisqu’il considère que la fortune de son ex-femme «suffit à aider leurs filles en commun».

Bruce Willis a été éloigné du monde du théâtre pendant un peu moins d’un an. Une décision qu’il a prise lorsqu’on lui a diagnostiqué une aphasie, une maladie liée à des lésions cérébrales qui affecte la communication et le langage.

Peu avant d’annoncer sa retraite, l’acteur a décidé de modifier son testament, bien que cette décision soit restée secrète jusqu’à ce mercredi, date à laquelle elle a été rendue publique.

Comme le rapporte le média ‘Radar Online’, l’interprète a décidé d’exclure de la répartition de sa fortune évaluée à plus de 250 millions de dollars Demi Moore, son ex-compagne et mère de ses trois filles aînées Rumer (34 ans), Scout (31 ans) et Tallulah (28 ans), qui ne recevront que 1 % de la fortune.

Le reste du domaine tombera entre les mains de son épouse actuelle Emma Heming et de ses deux plus jeunes filles : Mabel Rey (10 ans) et Evelyn Penn (8 ans).

Le portail susmentionné explique parmi ses pages la raison de ce revirement dans la volonté initiale de Bruce Willis.

Malgré le fait que l’interprète entretienne d’excellentes relations avec Demi Moore, l’acteur considère que l’actrice et ses trois filles aînées «ont suffisamment de ressources pour vivre avec l’aide de leur mère et de leur travail».

«La fortune de Demi Moore, estimée à plus de 200 millions de dollars, est suffisante pour aider les jeunes femmes en cas de problèmes d’argent», ajoutent-ils.

Cependant, ce n’est pas le premier changement que subit le document qui distribue l’héritage de Bruce Willis. «Le testament de Bruce a en fait été refait il y a des années après son mariage avec Emma en 2009. Il a été modifié après la naissance des filles, et de nouveau lorsqu’il est devenu clair que sa santé était défaillante», ont-ils déclaré à ‘Radar Online’.

Qui est Emma Heming ?

Bruce Willis et Demi Moore ont divorcé il y a deux décennies. Par la suite, l’acteur a dit «oui» en 2009 avec Emma Heming, un mannequin britannique qui a quitté sa carrière professionnelle pour se concentrer sur sa vie de famille avec l’interprète. À 43 ans, Emma se consacre aux soins de son mari. «C’est dur de voir le déclin de la personne qu’on aime», dit-il.