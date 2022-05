Britney Spears : voici ce qu’elle ressent après avoir perdu son bébé

Britney Spears a récemment partagé la triste nouvelle de la perte de son bébé. Son fiancé Sam Asghari a été avec elle dans ce processus compliqué après la fausse couche pendant les premières semaines de grossesse, comment s’est sentie aussi connue sous le nom de «Princesse de la Pop» ?

L’acteur et mannequin a fourni publiquement et en privé de nombreuses manifestations de soutien à sa fiancée bien-aimée. De la même manière, il a remercié les fans, les partenaires médias et la presse d’avoir été proches d’eux dans un moment aussi difficile.

Sam dit que lui et Britney ont essayé de garder une attitude calme et positive pour continuer leur vie et profiter de ses enfants et planifier leur mariage.

Ils sont prêts à continuer à travailler ensemble à l’avenir, se préparent à devenir mari et femme, et pourquoi pas essayez à nouveau d’être parents.

«C’est dur mais nous ne sommes pas seuls. Merci de respecter notre vie privée», a-t-il mentionné lors d’une brève rencontre avec la presse.

Britney a révélé, après le grand conflit avec son père et la tutelle sous laquelle elle a vécu pendant des années, que l’un de ses plus grands souhaits était d’être à nouveau mère.

Rappelons qu’elle a deux enfants aujourd’hui adolescents, issus de son premier mariage avec le musicien Kevin Federline, l’homme qui l’accompagnait lorsqu’elle était au sommet du sommet du succès.

Maintenant, la chanteuse veut avoir une fille avec son fiancé Sam et ils disent qu’ils ne perdront pas espoir de pouvoir agrandir la famille. «Nous allons agrandir notre famille très bientôt», a déclaré Asghari, visiblement calme et remis de la triste perte.