Britney Spears : son père dépose une demande pour mettre fin à son mandat de conservateur

Au milieu du battage des fiançailles de l’ex-petite amie Kourtney Kardashian, Scott Disick a laissé un commentaire sous sa dernière publication Instagram.

La personnalité de la télévision, 38 ans, a commenté une photo du costume emblématique d’Halloween Cher Horowitz de leur fille Penelope, 9 ans, partagée par Kourtney, 42 ans, le 2 novembre.

Sous la photo de Penelope dans une perruque blonde et la signature jaune de Cher jupe à carreaux et blazer, Scott a fait référence au film et au personnage, popularisé par Alicia Silverstone.

«O Cher, n’oubliez pas qu’elle ne peut pas continuer à conduire sa jeep sans son permis de conduire», a écrit Scott dans la section commentaires du message, que son ex-petite amie a justement sous-titré «Comme si».

Kourtney et Scott, qui se sont séparés en 2015 après une relation intermittente qui a duré plus d’une décennie, partagent également les enfants Mason, 11 ans, et Reign, 6 ans.

Penelope n’est pas la seule à avoir cloué son costume d’Halloween cette année. Reign a opté pour un costume terrifiant de Pennywise du film d’horreur It, portant un ballon rouge et ayant l’air sinistre alors qu’il posait avec le masque du méchant clown.

Le commentaire de Scott sur le dernier Instagram de Kourtney intervient au milieu de ses fiançailles qui ont fait la une des journaux avec Travis Barker.

Le musicien de Blink-182, 45 ans, a proposé à Kourtney le 17 octobre après près d’un an de fréquentation. Une source avait précédemment déclaré à HollywoodLife que les fiançailles avaient été une «pilule amère à avaler» pour Scott, ajoutant qu’il s’était «un peu éloigné» de la famille Kardashian-Jenner.