Britney Spears montre avec enthousiasme la «définition de ses abdominaux» (vidéo)

Une plainte criminelle rédigée par un enquêteur de la police de l’État de New York, accusant le multimillionnaire de 78 ans de meurtre au second degré, a été déposée mardi devant le tribunal de Lewisboro, près de New York.

Le riche et sulfureux héritier new-yorkais Robert Durst a été officiellement inculpé du meurtre de sa femme Kathleen, disparue en 1982, a-t-on appris de source judiciaire vendredi, quelques jours après sa condamnation à la prison à vie pour le meurtre de sa meilleure amie, susceptible de témoigner sur cette affaire.

Une plainte criminelle rédigée par un enquêteur de la police de l’État de New York, accusant le multimillionnaire de 78 ans de meurtre au second degré, a été déposée mardi devant le tribunal de Lewisboro, près de New York, selon un document judiciaire obtenu par l’AFP.

Cette étape intervient alors que selon des médias américains, le procureur du comté de Westchester, dans l’État de New York, a déjà commencé à réunir un grand jury pour déterminer si Robert Durst peut être jugé pour ce meurtre.

Selon une source proche du dossier, qui a requis l’anonymat, «les deux procédures sont séparées, mais si Robert Durst devait décéder», celle devant le grand jury serait automatiquement terminée.

D’après son avocat, cité par le Los Angeles Times, Robert Durst a dû être placé sous respirateur artificiel le week-end dernier après avoir contracté le Covid-19.

«The Jinx»

Rendu célèbre par un documentaire de la chaîne HBO, «The Jinx», Robert Durst a été condamné le 14 octobre à la prison à perpétuité par un tribunal de Los Angeles, sans possibilité de libération conditionnelle, pour le meurtre de sa meilleure amie Susan Berman.

Le multimillionnaire avait été reconnu coupable d’avoir tué son amie d’une balle dans la tête au domicile de Susan Berman en 2000, à Beverly Hills, pour l’empêcher de parler à la police de la disparition de son épouse. Apparu diminué au tribunal, en fauteuil roulant, il avait plaidé non coupable.

Mouton noir d’une des plus grandes familles de l’immobilier new-yorkais, Robert Durst avait été arrêté en mars 2015 à la veille de la diffusion du dernier épisode de «The Jinx».

La série revenait sur un chapitre sanglant de sa vie: la mort d’un voisin qu’il était accusé d’avoir démembré et jeté à la mer, un crime pour lequel il avait été acquitté. Dans «The Jinx», Robert Durst semblait faire un aveu involontaire, se murmurant à lui-même: «Je les ai tous tués, évidemment.»