Britney Spears : la chanteuse reçoit les «meilleurs cadeaux de tous les temps» de Sam Asghari

Quand il s’agit de Noël, Kourtney Kardashian est prête à être le Père Noël ultime. Selon une source, la star de télé-réalité achète des cadeaux pour les enfants de son fiancé ainsi que pour les siens.

Un grand Noël en famille ! Kourtney Kardashian a fait beaucoup de shopping des Fêtes cette année, pour ses propres enfants, Mason, 12 ans, Penelope, 9 ans, Reign, 7 ans, qu’elle partage avec l’ex Scott Disick mais aussi pour les enfants de son fiancé Travis Barker, Landon, 18 ans. Alabama, 15 ans, et sa belle-fille, Atiana, 22 ans.

«L’année dernière, Travis et Kourtney ont passé Noël ensemble en échangeant des cadeaux pour eux-mêmes et pour tous les enfants. Et cette année ne sera pas différente», a partagé une source avec HollywoodLife.

«Kourtney a commencé à magasiner pour elle et les enfants de Travis il y a des mois. Chaque fois que Kourtney est sortie et qu’elle voit quelque chose qu’elle aime pour l’Alabama, Atiana ou Landon, elle va de l’avant et le ramasse tout au long de l’année», ont-ils révélé.

«Kourtney est si généreuse avec les enfants de Travis et, bien qu’ils aient tout ce dont ils ont besoin, elle fait un effort supplémentaire et réfléchit toujours à leurs cadeaux.»

Une autre source a déclaré que la mère de trois enfants aurait pu «facilement» aller sur Amazon ou donner de l’argent aux enfants ou «demander à quelqu’un de faire ses courses pour elle», mais elle reste «extrêmement active» en ce qui concerne les achats de Noël.

«Son objectif est de toujours offrir aux enfants quelque chose qu’elle sait qu’ils aimeraient. Maintenant qu’elle est avec Travis, Kourtney a l’impression d’avoir cinq enfants au lieu de trois et elle ne va pas recevoir moins de cadeaux pour ses enfants qu’elle n’en fait pour les siens, et vice versa.

L’initié est allé partager que même si la fondatrice de Poosh a à peu près tout compris avec les enfants, elle est «coincée» au moment où il s’agit de son futur mari.

«Comme c’est leur premier Noël en tant que futur mari et femme, elle veut lui faire perdre la tête ce Noël. La voiture qu’elle lui a offerte pour son anniversaire a fait exactement cela et elle a l’intention d’aller au-delà», ont-ils partagé.

«Kourtney dépense facilement des dizaines de milliers de dollars à Noël pour sa famille et elle ne voudrait pas qu’il en soit autrement.»

De plus, notre source a révélé que Kourtney continuerait à recevoir des cadeaux pour son ex, Scott, et qu’elle «obtenait toujours des cadeaux Scott des enfants».

«Il sera toujours le père de ses enfants et, bien que la dynamique ait changé maintenant, elle veut que Scott sache qu’elle tient toujours à lui profondément et que cela ne changera jamais», ont-ils ajouté.