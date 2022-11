Britney Spears : la chanteuse brise le rêve de Millie Bobby Brown

Le footballeur brésilien Neymar fait l’actualité avec une nouvelle vidéo sur Instagram qui montre qu’il prend du temps avec son infirmière pour des soins cosmétiques.

À l’approche de la Coupe du monde, le Brésilien n’a pas voulu laisser passer l’opportunité de se faire soigner le visage. «Nous avions déjà fait un plan de traitement pour cette année, en le renforçant pour la Coupe du monde. était son souhait et son objectif que la peau ait cette résistance et lui laisse un résultat esthétique plus intéressant. Cela génère de la confiance en soi», a expliqué la dermatologue Juliana Neiva.

La grande star de l’équipe nationale brésilienne veut se préparer pour la Coupe du monde au Qatar et a subi un traitement esthétique sur son visage pour être dans les meilleures conditions. Chose d’habitude, puisqu’elle prend grand soin de sa peau et a embauché ce spécialiste il y a six ans, lorsqu’elle a commencé les soins du visage.

Le médecin explique que Neymar a la peau grasse, mais sensible. Autrement dit, sa peau est plus réactive aux acides forts, par exemple. De cette façon, Juliana développe une routine de soins quotidiens pour l’athlète et lui rend visite tous les quatre mois pour entretenir sa peau de bébé.