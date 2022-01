Britney Spears encore : la chanteuse pose entièrement nue et enflamme la toile

Cardi B n’a eu aucun scrupule à montrer ses poils du visage dans cette histoire Instagram hilarante, plaisantant en disant que sa «moustache est une moustache».

Cardi B, 29 ans, est connue pour être honnête sur à peu près tout – et la rappeuse est restée fidèle à cette devise dans sa dernière mise à jour.

Cardi, née Belcalis Marlenis Almánzar, a fièrement montré ses poils de la lèvre supérieure à ses 121 millions d’abonnés sur Instagram, rappelant aux gens que les femmes ont aussi des duvets faciaux.

«La moustache, c’est la moustache», a-t-elle commencé dans l’histoire filmée par selfie, partagée sur son compte le 5 janvier. Cardi a rayonné dans le post sans maquillage, balançant un col roulé gris ajusté et un foulard assorti sur ses mèches aux cheveux corbeau.

Elle a ensuite pris la conversation dans une direction hilarante NSFW que seul le rappeur «WAP» pouvait: «Ils disent que si vous avez une moustache, vous avez une bonne chatte, alors ronronnez.»

They said that if you’ve a mustache, you’ve got good pu$$y – Cardi B says. pic.twitter.com/mwvx3B354Q

— GistReel.Com (@GistReel) January 6, 2022