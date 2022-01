Brigitte Macron : ses confidences sur la charge mentale ressentie après la naissance de son troisième enfant

Vendredi 28 janvier, Brigitte Macron a accordé un entretien à Madame Figaro. La Première dame est notamment revenue sur sa famille, et révélé que la naissance de son troisième enfant avait été particulièrement difficile à gérer.

Lorsqu’Emmanuel Macron fait la rencontre de Brigitte Trogneux en 1992, l’enseignante est déjà mère de trois enfants. Mariée depuis 1974 avec André-Louis Auzière, elle a en effet donné naissance à Sébastien en 1975, Laurence en 1977 et Tiphaine en 1984.

Cette dernière, avocate de profession, a été particulièrement impliquée dans la campagne des Macron pour la présidentielle de 2017 en dirigeant le comité de soutien à Emmanuel Macron dans le Pas-de-Calais, avant de se présenter aux élections législatives dans le même département, au point que certains critiquent sa position depuis l’élection de son beau-père. La naissance de Tiphaine a été particulière pour sa mère Brigitte Macron, comme elle l’a raconté dans les colonnes de Madame Figaro ce vendredi.

Elle évoque notamment les raisons qui l’ont poussée à choisir la voie de l’enseignement, qu’elle n’envisageait pourtant pas vraiment étant plus jeune. «C’est un métier difficile, physique, que l’on a chevillé au corps… Cependant, moi, je l’ai découvert assez tardivement» commence-t-elle à expliquer avant de lâcher une petite phrase qui en dit long sur l’impact qu’a eu la naissance de Tiphaine, son 3e enfant, sur sa vie : «À la naissance de mon troisième enfant, je n’arrivais plus à gérer la fameuse charge mentale. J’avais une maîtrise de Lettres en poche, à Strasbourg on cherchait des professeurs, ça a démarré comme ça : dans une classe de collège, avec un cours sur les subordonnées conjonctives circonstancielles de conséquence» lance-t-elle.

Comme le hasard fait parfois mal les choses, le changement de vocation de sa mère a été quelque peu difficile à accepter pour Tiphaine, qui expliquait en mai dernier dans les colonnes de Gala avoir été «un peu jalouse» de l’attention qu’accordait sa mère à ses élèves.

Avec Voici.fr