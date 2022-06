Brésil : une mauvaise nouvelle vient de tomber pour Neymar

Annoncé dans le viseur de la Juventus, il pourrait bien rejoindre le club transalpin dans les prochains jours.

Selon les informations de la Gazetta Dello Sport, Angel Di Maria demande à la Juventus un salaire similaire à ce qu’il touchait à Paris, à hauteur de 7,5M€ net par an, avec des bonus faisant grimper la note à 9M€.

Cependant, la Vieille Dame ne peut pas se permettre financièrement de lui attribuer une telle rémunération. La Juve envisage de proposer deux options au joueur de 34 ans : un contrat de deux ans, qui serait fiscalement avantageux pour le club italien, ou un contrat d’un an (ce que souhaite Di Maria), avec un salaire plus faible que les exigences de l’ailier droit : entre 5 et 6M€ et des bonus pour atteindre 7,5M€ nets par an. C’est désormais à Angel Di Maria de trancher.