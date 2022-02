Brésil : Pelé donne de ses nouvelles

Le combattant irlandais a mis en ligne une publication sur son profil Instagram dans laquelle il a révélé que l’état d’esprit l’avait aidé à réussir.

Lire aussi : Robert Lewandowski : «Je le dis et j’insiste. C’est le meilleur joueur de l’histoire…»

Lire aussi : «Il était un génie sur le terrain…», Zlatan oublie Zidane et designe le meilleur joueur français

Lire aussi : Mario Balotelli : «J’ai vu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi mais le meilleur…»

Lire aussi : Vincius Junior : «J’ai joué avec Sergio Ramos et contre Gérard Piqué mais le meilleur..»

Lire aussi : Kaka : «Je n’ai jamais eu la chance de jouer avec lui. Le meilleur milieu de terrain…»

Lire aussi : Wayne Rooney : «Entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi : c’est meilleur…»

Conor McGregor est devenu l’un des sportifs qui amasse le plus d’argent en fin d’année, que ce soit grâce à ses combats à l’UFC et à la boxe, pour la publicité ou pour son business.

Et c’est seulement l’année dernière qu’il est devenu l’athlète le mieux payé de 2021, avec plus de 180 millions de dollars. Une figure astrologique et à la portée de très peu de personnes. Un argent que le combattant dépense pour des luxes tels que ses voitures.

Mais, c’est maintenant qu’il a voulu partager à travers son profil Instagram officiel et ses plus de 44 millions de followers, quel est son secret pour être l’une des personnes les plus riches du monde.

Certaines étapes qui, a priori, sont très simples, mais quand il s’agit de pratiquer, cela ne semble pas fonctionner pour tout le monde.

Un message via vos réseaux sociaux

Le boxeur irlandais a partagé sa recette du succès à travers un post Instagram. «Calculez votre valeur en fonction du nombre de fois où vous riez et souriez en une journée. Faites ensuite des mouvements pour augmenter votre fortune avec plus de rires et de sourires. Pile de rires, de plaisir, de bonheur…», a commencé à révéler McGregor, qui apparaît sur la photo sur son vélo tout en faisant du sport et en souriant.

«Trouvez cela en vous. Creusez en vous. Et cherchez-le aussi chez les autres. Riez, souriez et soyez riche. C’est ce que je fais et je suis milliardaire», a conclu le combattant de l’UFC, laissant son secret à la merci de tous.

La publication est devenue virale en quelques heures, atteignant plus de 670 000 «j’aime» et plus de 2 200 commentaires dans lesquels nombre de ses fans ont applaudi son message.