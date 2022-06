Brésil : Neymar, une terrible catastrophe évitée de justesse !

Le pire a manifestement été évité… Un avion appartenant à Neymar, et régulièrement utilisé par ce dernier, a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence ce mardi matin, selon un journaliste spécialisé dans l’aviation.

L’appareil, qui a décollé de la Barbade, a diffusé un appel de détresse alors qu’il prenait la direction du pays natal de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

An aircraft owned and often used by Neymar declared emergency after leaving Barbados and has landed safely in Northeastern Brazil.

— Dan News (@dannews) June 21, 2022