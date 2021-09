Brésil : la décision finale de Dani Alves concernant son avenir

Le Real Madrid et Adidas ont lancé le troisième maillot de l’équipe espagnole : il est vert émeraude et arbore pour la première fois le bouclier monochrome.

Le Real Madrid et Adidas ont présenté ce vendredi le troisième maillot de l’équipe présidée par Florentino Pérez pour cette saison, en vert émeraude et inspiré de la plaque du kilomètre zéro, située à Puerta del Sol, dans le centre de Madrid.

Le maillot comporte la boussole plate, conçue dans un graphique subtil qui apparaît à la fois sur le devant et le dos. De plus, selon la marque de sport, il présente pour la première fois l’écusson du club dans une finition simple et monochrome, donnant une touche plus élégante au vêtement.

Le vêtement comprend également la carte d’Espagne dessinée à l’intérieur «pour accompagner l’équipe à travers l’Europe», dont la couleur principale est le vert émeraude, qui s’accompagne de noir et blanc pour le cou, la publicité, le bouclier et les formes caractéristiques d’Adidas.

De plus, il s’agit d’un maillot «écologique» car il est fabriqué avec une série de matériaux recyclés de haute performance et comprend également une technologie de pointe pour réguler la température pendant les matchs.