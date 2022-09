Brésil : Bolsonaro décrète trois jours de deuil après le décès de la reine Elizabeth

Le président Jair Bolsonaro a décrété trois jours de deuil au Brésil après le décès de la reine Elizabeth II, selon un avis publié au Journal officiel. Ce deuil est décrété dans tout le Brésil «en signe de condoléance après le décès de Sa Majesté», la souveraine britannique, et prend effet dès la publication du décret au Journal officiel.

«En ce jour triste pour le monde, nous décrétons trois jours de deuil officiel et invitons tout le peuple brésilien à rendre hommage à la reine Elizabeth», écrit Jair Bolsonaro dans un tweet assorti d’une vidéo des années d’enfance et de jeunesse de la souveraine. «Que Dieu la reçoive dans son infinie bonté et réconforte sa famille et le peuple britannique», ajoute le président brésilien d’extrême droite dans un autre tweet.

Le Brésil n’entretient pas de liens particulièrement étroits avec le Royaume-Uni, dont la souveraine est décédée jeudi à l’âge de 96 ans. Jair Bolsonaro, en campagne pour sa réélection, avait déjà décrété un deuil national de trois jours le 8 juillet dernier, après l’assassinat de l’ancien premier ministre japonais Shinzo Abe.