Bras de fer tendu entre Barça et Braithwaite

Le refus de Martin Braithwaite pour quitter le club tend vers une tension. Désormais, le Barça a décidé de forcer son départ et cependant, un bras de fer est sur le point de commencer.

Barcelone se prépare à entrer en guerre contre l’attaquant Martin Braitwaithe. Le club, désespérément en manque d’argent, a besoin que le joueur parte, mais selon le journal Sport, les efforts pour le vendre n’ont pas été fructueux et le joueur n’a pas non plus exprimé le désir de partir, au contraire, il a insiste pour rester.

Le Danois a encore deux ans sur son contrat, donc Barcelone devra essayer de résilier le contrat, mais en essayant de ne pas avoir à indemniser le joueur pour son salaire. Braithwaite est arrivé au Camp Nou en janvier 2019 en provenance de Leganés lorsque le Barça a reçu l’autorisation d’un transfert d’urgence. Depuis lors, il a marqué 10 buts en 57 matchs, après avoir été blessé pendant plusieurs semaines la saison dernière.