Brad Pitt relance la «guerre» contre Angelina Jolie avec un nouveau procès

L’acteur poursuit son ex-femme en justice pour avoir vendu illégalement sa part du Château Miraval, une ferme située dans la ville française de Correns.

En 2008, Angelina Jolie (46 ans) et Brad Pitt (58 ans) ont investi dans ce qui semblait être un plan de retraite idyllique.

Le couple a acheté Château Miraval, un domaine avec un manoir majestueux et des vignobles, pour 28,4 millions de dollars avec l’intention d’y élever leurs enfants et de bâtir une entreprise viticole familiale.

La propriété, qui est située dans la ville de Correns, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le sud-est de la France, a été le lieu choisi par les deux pour se marier en 2014.

Cependant, le manoir de 35 chambres entouré de jardins luxuriants avec un fossé, des fontaines, des aqueducs, un étang, une chapelle et le vignoble prisé dans lequel Pitt prétend avoir investi beaucoup d’argent, est devenu la dernière raison de se jeter des choses à la tête.

Et c’est qu’en janvier 2021, l’actrice et réalisatrice fait part à Brad Pitt de son intention de vendre sa part. L’acteur avait a priori un certain contrôle sur cette décision de vente et a même entamé des négociations pour racheter le rôle de son ex-femme.

Brad Pitt se sent trahi

Mais au milieu du différend sur la garde des enfants du couple et de l’échange d’accusations, Jolie a vendu sa part à l’homme d’affaires russe Yuri Shefler.

La vente a été une surprise pour Pitt, qui dit maintenant qu’il ne peut pas utiliser le Château comme sa maison privée et ne peut plus superviser l’entreprise viticole qu’il a aidé à créer et dans laquelle il a investi des millions de dollars.

Pour cette raison, Brad Pitt a décidé de poursuivre son ex-femme pour ce qu’il considère comme une vente illégale de celle-ci.

L’acteur affirme que Jolie cherche, en plus d’ infliger des dommages gratuitement, à profiter de son travail pour transformer la ferme en business millionnaire et profiter de la situation. L’avant-dernier épisode d’une âpre dispute.