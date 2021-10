Brad Pitt perd en justice face à Angelina Jolie et ne pourra plus récupérer la garde de ses enfants

Lorsqu’on lui a demandé comment elle surpasserait le récent cadeau d’anniversaire d’Offset pour elle (une magnifique maison en République dominicaine), Cardi B a eu une réponse très NSFW.

Cardi B a quelques idées sur la façon de couronner le cadeau d’anniversaire d’Offset pour elle cette année. Lorsque le rappeur «WAP» a eu 29 ans le 11 octobre, son mari lui a offert une superbe maison de 1,5 million de dollars en République dominicaine, une avec une piscine sur le toit et une vue imprenable.

Welp, TMZ a récemment rencontré Cardi à l’aéroport de LAX et lui a demandé ce qu’elle offrirait à son mari pour son 30e anniversaire le 14 décembre. Elle a eu une réponse très NSFW.

La gagnante d’un Grammy a été approchée dans son véhicule avec les vitres baissées, regardant incognito dans un sweat à capuche blanc, un masque chirurgical noir et des lunettes de soleil élégantes dans la vidéo partagée le lundi 25 octobre.

«Votre anniversaire était récemment. Offset vous a offert une maison», a déclaré le journaliste de TMZ. «Son 30e approche. Comment vas-tu battre ça ? Après avoir longuement réfléchi (et convenu que donner naissance à leur nouveau-né est déjà un grand cadeau en soi), Cardi a déclaré: «Je sais. C’est un vagin.

Plus tard, la journaliste a noté que c’était le 50e anniversaire de son fils et a essayé de faire révéler son nom au rappeur, mais elle a compris la tactique. «Tu m’as presque eu !» elle a dit. Cardi et son mari depuis quatre ans ont accueilli un petit garçon le 4 septembre, mais n’ont toujours pas révélé publiquement son nom.

Les parents partagent également leur fille Kulture, 3 ans. Jusqu’à présent, le seul aperçu du bébé non. 2 sur les Instagrams de ses parents ont été la photo d’annonce de naissance.

.Dans l’instantané, Cardi est recouverte d’une couverture Louis Vuitton dans un lit d’hôpital alors qu’elle porte son nouveau-né. Les deux parents regardent le bébé, enveloppé dans une couverture bleue, avec admiration.

Le rappeur a confirmé sa date de naissance en légende. L’arrivée de leur petit garçon est survenue après que Cardi a annoncé sa grossesse surprise aux BET Awards en juin, descendant sur scène dans un catsuit en maille qui montrait son ventre de femme enceinte publiquement pour la première fois.

Quant au cadeau d’anniversaire sexy de Cardi pour Offset, un WAP ne sera sûrement pas le seul cadeau cette année, compte tenu de l’affinité du couple pour les fêtes et les cadeaux extravagants. (Après tout, sa fille Kulture a reçu un sac Hermès Birkin de 48 000 $.)

En plus d’acheter une nouvelle maison à sa femme en République dominicaine, Offset lui a organisé une fête cette année avec les participants Tiffany Haddish, Taraji P. Henson, Chance the Le rappeur et Winnie Harlow, entre autres stars.