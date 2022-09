Brad Pitt avoue qui est le plus bel acteur : «Ce fils de pute…»

L’Américain a d’abord désigné Paul Newman, puis, en tant que plus bel acteur vivant, a désigné son ami George Clooney en riant.

Brad Pitt est toujours dans les bassins quand les experts mènent des études sur les plus beaux acteurs d’Hollywood. Preuve en est, sans aller plus loin, une étude récente réalisée par le chirurgien plasticien Julián Silva, qui, sur la base de la proportion divine illustrée par Léonard de Vinci, a déterminé que Pitt faisait partie des dix hommes les plus beaux de la planète.

Il a cependant révélé pour Vogue qui est selon lui le plus bel acteur. Et comme prévu, il n’y a pas eu de vainqueur autoproclamé. «Vous savez, dans le monde du théâtre, parce que c’est mon travail quotidien, la ressource immédiate est Paul Newman», a-t-il déclaré.

Selon lui, le lauréat de l’Oscar du meilleur acteur pour ‘La couleur de l’argent’ a vieilli «gracieusement», même si ce n’était pas ce qu’il y avait de mieux chez lui. Et c’est que Pitt a voulu souligner le caractère «spécial, généreux, chaleureux et sincère» de l’Ohioen, décédé en septembre 2008.

Mais quand Brad est interrogé sur le plus bel acteur vivant, il pense que c’est très clair : «Si je dois nommer quelqu’un présent, je dois nommer ce fils de pute George Clooney», a-t-il commenté en riant. «Pourquoi pas? Je le nomme habituellement et il me nomme toujours. Et cette fois, je vais aller dans l’autre sens», a-t-il poursuivi.

L”anti-âge’, une histoire

Brad Pitt sait que le passage du temps est irrémédiable et que ses conséquences sont perceptibles, même si beaucoup tentent de le combattre à base d’opérations, de traitements et de techniques différentes :

«J’aimerais que notre culture l’accepte un peu plus. Ce slogan “anti-âge” est ridicule, c’est une histoire. Ce qui est réel, c’est de traiter la peau de manière saine. Et c’est quelque chose que j’ai appris à faire grâce à mon travail, mais d’une certaine manière, cela vous fait vous sentir mieux.»