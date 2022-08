Brad Pitt a parlé de son drame avec Angelina Jolie et «il veut juste qu’elle soit heureuse»

La chanteuse a voulu exprimer son état d’esprit actuel et à travers ses réseaux sociaux, elle a reconnu que ce qu’elle a subi a fait d’elle une femme vulnérable.

Britney Spears a décidé de se défouler auprès de ses abonnés sur les réseaux sociaux et de faire connaître l’état émotionnel dans lequel elle se trouve, où elle a assuré : «Je serai traumatisée à vie à cause de mes expériences passées.»

Près d’un an après que la chanteuse s’est libérée de la tutelle de son père, «La princesse de la pop» n’a cessé d’être transparente sans aucune restriction sur ses réseaux sociaux, puisqu’elle partage sans cesse photos et vidéos avec peu de vêtements ou même sans aucun vêtement.

«C’est vrai, j’essaie de faire de mon mieux ou de montrer ce qui semble être une belle vie sur les réseaux… Et c’est vrai que mon moral s’est amélioré, mais je vais être traumatisé à vie à cause de mes expériences passées. Il y a aucun moyen de me réparer : mes émotions et ma sensibilité… La thérapie, tout ça. Je pense que je vais avoir besoin d’un miracle pour mes émotions», a écrit Spears.

Il semble que les choses ne se passent pas aussi bien qu’on pouvait le voir sur leurs réseaux, car il semblait que sa vie prenait un bon chemin après son mariage avec Sam, mais apparemment l’interprète de «Baby one more time» traverse toujours une période difficile.

Dans ses récentes déclarations, Britney Spears a partagé qu’elle se couchait souvent en pleurant tout en combattant les démons qui l’habitent encore, en particulier ses pires souvenirs qu’elle a vécus pendant 13 ans alors que son père la contrôlait.

«Ma vie n’est pas parfaite du tout… Je m’endors en pleurant la plupart des nuits. Je manque trop d’assurance. Je ne sais pas comment faire bonne figure à moins d’avoir une caméra devant moi. Je pense J’ai besoin d’aller à l’école pour apprendre à marcher.» Bon encore. Et il y a des gens qui me disent : «Mais tu es un artiste.» Et c’est : tout est une performance. Mais dans la vraie vie, je suis très perdu, travaillant dessus, «le chanteur a été honnête.

Britney est libérée de la tutelle de son père

Après 13 ans sous la tutelle de son père, en novembre de l’année dernière, il a été annoncé que Britney avait enfin obtenu sa liberté. La juge Brenda Penny a ordonné la fin de la tutelle légale après des années sous le pouvoir de son père.

La prison dans laquelle vivait le chanteur a été révélée par un tribunal de Los Angeles. Spears a raconté tout l’enfer et les restrictions qu’elle a vécues pendant des années. Enfin, Britney pourra contrôler son propre argent et, mieux encore, sa propre vie.