Borussia Dortmund : les cadors européens s’annoncent dans le dossier Erling Haaland

Le combattant irlandais entend lancer un projet immobilier pharaonique à Dublin qui comprend la construction de maisons et de locaux commerciaux.

Alors que Conor McGregor (33 ans) travaille à son retour à la compétition, prévu pour cette année prochaine, il est toujours très actif lorsqu’il s’agit de gérer sa fortune et ses affaires.

Le magazine Forbes l’a classé comme l’athlète le mieux payé au monde après avoir empoché 180 millions de dollars en un an. Et précisément un chiffre très proche de ses gains en un an, c’est ce qu’il compte consacrer à son nouveau et pharaonique projet.

Et c’est que le combattant irlandais, comme le révèle le Sunday World, va débourser plus de 100 millions d’euros pour construire un complexe qui comprend des appartements et des locaux commerciaux sur un grand site près du Grand Canal à Drimnagh, dans la banlieue de Dublin.

De plus, McGregor a ajouté un nouveau pub à sa masse salariale après avoir acquis le Marble Arch, également dans le quartier, pour environ deux millions d’euros.

L’Irlandais a investi plus de 20 millions d’euros dans l’acquisition du terrain nécessaire à la réalisation de ses projets. Au total, McGregor prévoit de construire dans deux projets distincts environ 300 logements à vendre et à louer à des fins sociales.

De même, il prévoit également de construire une salle de sport et plusieurs locaux commerciaux, qui abriteront des cafés, des coiffeurs, des magasins de mode et un grand supermarché.

Pour que tout se concrétise, Conor McGregor prévoit un investissement qui dépasse les 100 millions d’euros sans tenir compte de l’argent utilisé pour acheter le terrain nécessaire, ce qui porte le montant total à un chiffre qui dépasse les 120 millions d’euros .

En attendant de recevoir le feu vert du projet, une procédure si le caractère social d’une partie de la proposition est pris en compte, l’Irlandais a déjà demandé à un cabinet d’architectes de travailler sur les plans de son nouveau complexe, qui n’est pas le seul celui que McGregor a en tête de s’attaquer dans la région de Drimnagh, avec un grand attrait et un grand potentiel en ce moment.