Borussia Dortmund : le message de Sébastien Haller suite à son problème de santé

La nouvelle recrue star du Borussia Dortmund, contrainte d’abandonner le stage de pré-saison en raison d’une tumeur aux testicules, a adressé un message de remerciement à ses fans via son compte Instagram.

Mauvaise nouvelle pour le Borussia Dortmund. Le club allemand a indiqué lundi que Sébastien Haller a été contraint de quitter en urgence le camp d’entraînement de l’équipe après avoir été diagnostiqué d’une tumeur aux testicules.

Suite à la triste annonce du club allemand, l’attaquant ivoirien a tenu à remercier ses fans pour les nombreux messages qu’il a reçu : «Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier. Ma famille et moi même vous remercions. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort».

«Le Borussia Dortmund demande que la vie privée du joueur et de sa famille soit respectée et qu’aucune question ne soit posée. Dès que nous aurons plus d’informations, nous vous informerons en concertation avec le joueur», a également communiqué le Borussia Dortmund ce lundi soir.