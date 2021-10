Booba taquine Gims et sa compagne Demdem qui ont convié Cardi B et Offset

De visite à Paris, Cardi B et son chéri Offset ont rejoint Gims et Demdem pour l’inauguration du restaurant Fya Pizza. Amusé par cette scène inédite, Booba y a alors réagi sur son compte Instagram.

Dans la soirée du mercredi 29 septembre 2021, Gims a donc partagé une vidéo exclusive dans laquelle il apparaît avec Demdem aux côtés de Cardi B et Offset.

Oui, vous avez bel et bien entendu. Au milieu de la foule, le couple inaugure ainsi l’ouverture d’un nouveau restaurant parisien, accompagné des deux stars américaines.

Les internautes ont encore du mal à y croire ! Il faut dire que personne ne s’attendait à voir une telle scène. Les deux rappeurs préparent-ils quelque chose ? Il y a des chances !

D’autres personnalités ont été conviées à cet évènement. Parmi elles, on retrouve Naps, Franglish, Black M, Tony Yoka, Rohff, mais aussi Imen Es, Maska et Salif.

Sans grande surprise, Booba a alors réagi à la vidéo de son meilleur ennemi. Mais cette fois-ci, c’est pour s’en prendre à sa compagne Demdem !

Sur son propre compte Instagram, le très célèbre rappeur originaire du 92 a ainsi partagé la même vidéo, mais d’un autre point de vue. Eh oui ! Et de celui-ci, on aperçoit la femme de Gims fixer Cardi B du regard… Elle semble totalement envoutée par l’immense star américaine ! Il y a de quoi.

«Quand tu pries pour la destruction de quelqu’un… Sois sûre que ta ceinture est bien attachée», commente Booba en légende du post. Selon lui, Demdem jalouse la réussite de la chanteuse !

Booba n’a pas seulement exposé le regard que porte Demdem sur Cardi B. Il a aussi partagé une série de montages pour le moins délirants !

Amusé par cette nouvelle pique du rappeur envers la compagne de son rival, les internautes ont alors une fois de plus réagi en masse dans l’espace commentaire.

«Demdem est très jalouse quand une belle femme s’approche de son Gims, c’est connu», avance un internaute. «Regardez comment elle regarde Cardi B, commente un autre. Ça se voit qu’elle manigance un truc.»

«Les yeux ne mentent jamais, regard d’envieuse. Cardi B ne la calcule même pas, elle sait qui elle est. L’autre se cherche encore», peut-on également lire.

Comme à son habitude, Booba fait mourir de rire ses millions de fans sur Instagram. Rien ne semble pouvoir arrêter le rappeur qui aime s’improviser humoriste.

Mais comment va-t-il faire parler de lui la prochaine fois ? Le public a hâte de le découvrir. Une chose est alors sûre, le Duc n’a pas fini de retourner la Toile.

Il a la recette pour créer le buzz et n’hésite donc pas à s’en servir. On vous laisse ainsi jeter un œil à la vidéo de Gims et Demdem aux côtés de Cardi B et Offset.