Booba : le rappeur s’en prend violemment à Kyllian Mbappé

Le rappeur français Booba a taclé l’attaquant de Paris Saint-Germain Kyllian Mbappé le week-end dernier, soit quelques jours après l’élimination du PSG en ligue des Champions.

C’est connu de tous que le Duc de Boulogne est un fervent supporter du club de la capitale. D’ailleurs, il a toujours montré tout son soutien à son équipe du cœur.

Alors que le joueur de 24 ans s’est rendu le dimanche au stade Pierre de Coubertin pour y suivre le match de PSG version Handball contre Nantes dans un choc au sommet, ce dernier en a profité pour partager cet instant à travers son Instagram. Cela n’a pas du tout plu à l’artiste qui s’en est violemment pris au joueur.

«Mais amigo, tu viens d’te prendre une remontada de fils de p***, on est éliminé, on est à deux doigts d’entrer en guerre avec la Chine et tu nous balances un combo thumbs up happy sunday !!!! Respecte-nous, respecte-toi, va t’entraîner !!! Et pas au stade Coubertin !», a-t-il écrit.

Pour rappel, le PSG s’est fait éliminé de la ligue de champions contre le Réal de Madrid sur le score de 3-1, au Santiago Barnabeu. Cette défaite a été mal prise par plusieurs supporters dont Booba.