Booba : le rappeur fait son grand retour sur Instagram avec un tout nouveau compte !

Le rappeur Booba a eu droit à un nouveau ban de la part d’Instagram, il revient par la petite porte… Mais pas forcément de la manière la plus discrète qui soit.

Et sur ce compte, la bio ne laisse aucun doute : le rappeur assume, il s’agit de son nouveau compte officiel. Déjà suivi par près de 60 000 personnes, il n’a qu’une publication. Et comme d’habitude, le rappeur s’amuse des clichés et des blagues.

Il publie donc une petite photo de chat tout mignon il y a quelques heures. La légende ? Un simple «hello» tout mignon… Qui contraste donc avec l’attitude et la réputation que traine désormais Booba sur tous les réseaux sociaux possibles.

Il a en effet vu Twitter et Instagram lui suspendre ses comptes. Mais pas question de s’arrêter pour autant. En story, il publie donc une vidéo. «C’est bien moi les gars. On va peut-être sauter, mais on est là» Un défi lancé à pas mal de monde.

Go follow le nouveau compte Instagram officiel de Booba. #elieyaffaofficiel 🏴‍☠️ pic.twitter.com/OhB1S57iWR — Booba (@booba) July 13, 2022

Car Instagram avait banni son compte de manière définitive une première fois. Mais Booba avait réussi à rebondir grâce à sa marque, et au compte de la piraterie. Cette fois, il utilise donc un chat pour rester discret… Mais pas sûr que ça plaise à Magali Berdah.

D’autant que la discrétion a très vite laissé place à la popularité. Le rappeur envoie en effet tous ses followers facebook suivre son nouveau compte. Et si la plainte de l’influenceuse a fait suspendre un premier compte, on imagine mal comment le deuxième va tenir…

Reste donc à savoir combien de temps tiendra ce nouveau compte de chat. Ou si le rappeur va continuer sa guerre avec les influenceuses jusqu’au bout. Mais au vu de ce retour, on peu penser que le clash n’est jamais fini !