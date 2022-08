Bonne nouvelle : entre Piqué et Shakira, la paix est de retour

Après une période de rumeurs, on peut dire que la paix est de retour entre Gérard Piqué et Shakira. Selon le quotidien Marca, les deux célébrités ont trouvé un accord provisoire pour la garde de leurs enfants.

Depuis que Gerard Piqué et Shakira ont annoncé leur séparation après 10 ans de relation amoureuse, toutes sortes de rumeurs et de disputes internes ont éclaté. Surtout dans la section juridique. La garde de leurs deux enfants issus de leurs fréquentations, Sasha et Milan, reste une question non résolue, mais au moins ils ont trouvé un accord de paix provisoire pour le mois d’août.

L’équipe juridique des deux continue de se rencontrer et de rechercher le meilleur moyen, ou le plus amical, de ne pas altérer le développement des mineurs, en recherchant toujours le meilleur pour eux. Cependant, l’intention de Shakira et Piqué avec les mineurs est très différente. La chanteuse souhaite qu’ils vivent avec elle dans son manoir de Miami, tandis que le footballeur prône qu’ils continuent à grandir à Barcelone, sa ville natale.

Tous deux ont conclu un accord de paix temporaire pour que Sasha et Milan passent deux semaines avec leur père. Les enfants sont rentrés à Barcelone après avoir été avec Shakira à San Diego, au Mexique et à Los Angeles. Sasha et Milan seront avec Piqué dans son appartement à Barcelone. Shakira est retournée au domicile familial, situé dans l’urbanisation Ciudad Diagonal à Esplugues de Llobregat (Barcelone) et ce vendredi, elle a laissé les deux mineurs avec Piqué, selon le média espagnol La Vanguardia.

Sasha et Milan accompagneront le footballeur cette mi-août dans l’appartement que possède le centre au cœur de Barcelone. Gerard Piqué aura le soutien et la compagnie de ses deux fils pour le trophée Joan Gamper, le dimanche 7 août, mais aussi pour les débuts de son équipe en Liga, le samedi 13 face au Rayo Vallecano.