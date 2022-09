Bombe : Shakira aurait un enfant qui n’est pas de Gérard Piqué (vidéo)

Une nouvelle façade s’ajoute pour la chanteuse colombienne Shakira. Sur les réseaux sociaux, l’acteur colombien Santiago Alarcón a rendu publique une plainte concernant les actes de persécution dont il est victime. L’acteur et sa famille seraient harcelés par un jeune homme qui prétend être son fils et celui de Shakira.

Ledit jeune homme, dont l’identité reste un mystère, prétend être le produit de la relation entre Shakira et Santiago Alarcón il y a des années et a exposé son cas inhabituel à travers les médias. «Je suis victime de harcèlement, de viol au travail et d’extorsion par un jeune homme dont je vais omettre le nom sur les conseils de l’avocat, mais nous allons l’appeler garçon».

Un fait qui ne pouvait pas être possible puisqu’à cette époque Alarcón avait entre 12 et 13 ans. «Il dit que je l’ai donné à l’adoption en 1992, quand j’avais 12 ans, imaginez, à 12 ans je l’ai donné à l’adoption(…) voilà le cas de ce que je vous disais sur l’extorsion parce qu’il me demande 835 millions de pesos. Il s’avère qu’il prétend que son père biologique, comme il le prétend, c’est moi et sa mère, vous n’allez pas me croire et j’ai honte de la nommer, mais je dois la nommer pour que vous puissiez voir l’absurdité de l’histoire».

«Il s’avère que pour lui sa mère est Shakira. Imaginez jusqu’où cela est arrivé (…) Je crains déjà pour ma sécurité, celle de mes enfants, celle de ma famille, mon lieu de travail a déjà été bafoué», a-t-il conclu. De plus, Santiago Alarcón a affirmé que cette personne lui demande un chiffre millionnaire pour avoir gardé le silence pendant quatre ans, affirmant que l’acteur est son père biologique.