Bombe en France sur la continuité de Mauricio Pochettino au PSG

Le footballeur de Tottenham et Maria ont été vus quitter un Starbucks dans le quartier de Mayfair des mois après avoir été surpris en train de s’embrasser.

La relation présumée entre Dele Alli et la fille de Pep Guardiola semble plus consolidée que jamais après que le Daily Mail a mis en lumière quelques photographies du couple en plein rendez-vous amoureux dans le quartier chic de Mayfair à Londres.

Le milieu de terrain de Tottenham, 25 ans, avait déjà été surpris en train d’embrasser Maria, 20 ans, en mai dernier, mais les images confirment que leur histoire d’amour se poursuit de la meilleure des manières.

Tous deux ont été surpris par les flashs alors qu’ils sortaient d’un Starbucks près de Novikov, un prestigieux restaurant asiatique situé sur Berkeley Street. Immédiatement après, les cafés entre les mains du footballeur, tous deux sont montés dans une voiture qui les attendait et ont quitté les lieux ensemble.

Dele Alli a mis fin à sa relation de cinq ans avec le mannequin Ruby Mae en février dernier et a affirmé avoir été «dévasté», mais très vite il a tenté de retrouver l’amour en utilisant la célèbre application de rencontres Raya, exclusivement réservée aux célébrités pour leur difficile processus d’admission. Mais en avril tout a basculé, lorsqu’il a rencontré une Maria avec qui il entretient encore aujourd’hui une relation amoureuse .

En fait, ils n’ont jamais voulu se cacher et déjà en mai, montrant qu’«ils se moquaient de qui les voyait», ils s’embrassaient passionnément dans le bar Cloud 9 devant des centaines de personnes.

«Dele et Marie semblait d’ avoir pas de soins dans le monde. Peu importe qui les a vu comme ils se sont embrassés en face de la cabine du DJ» il a glissé un témoin pour le tabloïd britannique The Sun. «Ils avaient l’air si mignons et amoureux qu’ils ressemblaient à des jeunes mariés», a-t-il ajouté.

María est l’aînée des trois enfants que Pep Guardiola a eu avec Cristina Serra et a posé avec son père pour célébrer l’un des nombreux titres qu’il a remportés en Angleterre. Derrière elle, Marius, 18 ans, et Valentina, 13 ans.