Blondes dorées : Adele nous apprend à porter des cheveux blonds pour paraître plus jeune à 30 ans

Nabilla est toujours très en beauté. Cependant, la belle a choqué ses fans en apparaissant sur Instagram avec une nouvelle coiffure encore jamais vue sur elle. Les fans ont-ils aimé ?

Qu’est-il arrivé à Nabilla ? La maman de Milann a surpris tout le monde aujourd’hui sur Instagram. On le sait, l’ex-star de télé-réalité poste quotidiennement sur les réseaux sociaux.

L’influenceuse est une des personnalités françaises les plus suivies sur internet. Nabilla compte pas moins de 6,7 millions d’abonnés rien que sur Instagram. Ça en fait du monde !

Et donc chaque jour ou presque, la jeune femme donne des nouvelles d’elle et de sa famille à ses fans. Dernièrement, la femme de Thomas Vergara a posté un adorable cliché de son fils.

Le petit Milann grandi vraiment à vue d’œil. «Mon meilleur, ma vie, mon tout. 1 , 2 ou 3 ? Moi je les aime toutes», a posté la jolie brune en commentaire de trois clichés à croquer de son fils.

Nabilla aime aussi très régulièrement poster des photos d’elle. La jeune femme prend très régulièrement la pose dans des tenues sexy qui font l’unanimité chez ses admirateurs.

Mais ce lundi 20 septembre, elle a un peu décontenancé ses fans ! Car oui, Nabilla a posté une photo où elle affiche une nouvelle coiffure, comment dire… étonnante !

C’est dans sa story que tout s’est déroulé. La belle a donc diffusé un cliché où elle arbore une chevelure ondulée. Mais ce n’est pas tout ! Car la jeune femme a aussi trois tresses !

Deux tresses sur les côtés et une au milieu façon «banane». On a peut-être vue Nabilla plus inspirée côté coiffure, non ? Toujours dans sa story, la jeune maman s’est prêtée ensuite à une séance de maquillage avec Millan.