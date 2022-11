Billie Eilish supplie ses fans : «Je le jure. Nos libertés et notre avenir sont en jeu…»

Dans un message adressé à ses plus de 106 millions de followers sur Instagram, Billie Eilish, lauréate de plusieurs Grammy Awards, a publié une vidéo dans laquelle elle invite ses fans à sortir voter lors des élections de mi-mandat, qui auront lieu le mardi 8 novembre, et a fait connaître les raisons pour lesquelles elle le fera.

«Je veux expliquer pourquoi je vote cette année et à quel point je pense qu’il est important que vous votiez aussi», a déclaré Eilish.

«Nos droits, nos libertés et notre avenir sont en jeu, et si nous ne nous présentons pas, il y a de fortes chances que nous assistions à une interdiction nationale de l’avortement, sans exception.

Elle a ajouté : «Ils veulent aussi nous priver de notre liberté d’épouser les personnes que nous aimons, restreindre le droit de vote et promulguer des lois qui menacent les progrès qui doivent être réalisés en matière de changement climatique. … Cela me fait peur.»

Elle a toujours été préoccupée par les questions politiques

Ce n’est pas la première fois que l’interprète d’Ocean Eyes demande à ses fans de voter. Depuis qu’elle a commencé sa carrière, elle leur a demandé de s’inscrire pour voter, et elle a collaboré avec différentes organisations et campagnes, notamment HeadCount, Planned Parenthood, Global Citizen’s Just Vote et Why I’m Voting d’iHeartMedia.

«Je ne pouvais vraiment pas vouloir être moins impliquée dans la politique ; je préférerais faire littéralement autre chose que parler de cela», a-t- elle déclaré l’été dernier.

«Il arrive juste un moment où vous ne pouvez pas l’ignorer et vous ne pouvez pas vous taire. Surtout avec la plate-forme que j’ai, je ne veux pas la gaspiller. Je pense donc qu’il est très important pour nous tous de parler levez-vous et parlez, même si nous préférons mourir.»

Dans sa vidéo de samedi, il a ajouté: «La seule façon d’être sûr de l’avenir est de le faire nous-mêmes, et c’est pourquoi nous devons voter le 8 novembre ou avant. S’il vous plaît, promettez-moi que vous ferez un plan pour voter. Let’s montrez-leur à quoi ressemble notre pouvoir.»