Billie Eilish : la chanteuse engage une action en justice contre une «fan» de 39 ans

La chanteuse américaine demande une injonction à l’homme qui s’est présenté chez elle «pour lui déclarer son amour».

Le 5 janvier dernier, Billie Eilish a vécu l’un des moments les plus inconfortables de sa vie. Tout s’est passé lorsqu’un homme de 39 ans est entré par effraction dans la maison familiale de la chanteuse américaine à Los Angeles afin de la rencontrer et de «lui déclarer sa flamme».

Pour cette raison, l’artiste n’a pas hésité à intenter une action en justice contre cet individu en demandant une ordonnance restrictive qui s’étend également à son frère Finneas O’Connell et à ses parents.

Dans des déclarations à divers médias américains, Billie Eilish a raconté les faits : «Elle est apparue à l’improviste et sans invitation après avoir apparemment professé son amour pour moi et exprimé qu’elle voulait vraiment me rencontrer.»

Comme si cela ne suffisait pas, le père de l’artiste explique que l’individu traînait déjà depuis plusieurs jours dans la propriété et que, le 28 décembre, il a même introduit un téléphone portable sous la porte.

«Il a déclaré son amour pour ma fille Billie. Il a déclaré qu’à un moment donné, elle le voyait et écrivait des chansons pour lui, et qu’il voulait vraiment la rencontrer», ajoute le père du chanteur dans le témoignage de la plainte. «Il a également laissé une fleur et une note manuscrite», ajoute-t-il.

L’homme, qui répond aux initiales de CA, a été arrêté par le département de police de Los Angeles après avoir joué dans ces événements, étant accusé de vol qualifié. À ce jour, il se trouve dans l’établissement pénitentiaire du comté du Nord à Castaic, en attendant son procès.

Les mots de Billie Eilish

Une situation des plus désagréables qui génère une grande angoisse chez Billie Eilish. «Je ressens une anxiété, une peur et une détresse émotionnelle importantes», dit-il.

«Malheureusement, ce n’est pas la première fois qu’un inconnu tente de nous contacter spécifiquement, ma famille et moi. Se cacher devant ma maison familiale et faire des professions d’amour et menacer de violence envers moi», se lamente-t-elle.