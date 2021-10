Bill Gates rayonne à son arrivée à New York avant le mariage de sa fille Jessica (photos)

Tom Cruise a atterri à Los Angeles après avoir piloté un avion. La star de «Top Gun» s’est ensuite envolée dans sa moto sur les rares nouvelles photos.

Tom Cruise a passé une journée à ciel ouvert à Los Angeles le 13 octobre. L’acteur, 59 ans, était tout sourire lorsqu’il a atterri mercredi après avoir piloté son avion.

Vêtue d’un pull bleu marine et d’une casquette de baseball de la même couleur, lastar de Top Gun a bu une gorgée d’eau de sa bouteille réutilisable avant de repartir en moto, comme on le voit sur les photos.

La sortie intervient après que Tom a fait une rare apparition publique avec son fils Connor, 26 ans, lors d’un match de baseball le week-end dernier.

Le duo père-fils a assisté au match des Giants de San Francisco contre les Dodgers de Los Angeles à San Francisco le 9 octobre, s’immergeant dans le jeu et prenant même des selfies avec les fans.

Il partage son fils avec son ex-femme Nicole Kidman. Les deux étaient auparavant mariés entre 1990 et 2001. Ils partagent également leur fille Isabella, 28 ans.

Comme leur célèbre père, Connor et Isabella sont scientologues et restent largement hors de vue du public. Tom est également papa de sa fille Suri, 15 ans, qu’il partage avec son ex Katie Holmes. Les deux ont divorcé en 2016 après six ans de mariage.

Quant à sa récente aventure dans le ciel de Los Angeles, Tom est un passionné d’aviation bien documenté. Il a reçu sa licence de pilote en 1994.

Dans son prochain Top Gun suite Top Gun: Maverick, il vole en fait quelques – uns des avions dans le film. Alors qu’il était sur Conan en 2019, Tom a révélé à l’hôte de Conan O’Brien que c’était un rêve de sa vie de «faire des films et piloter des avions».

Après plusieurs reports en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, la suite est prévue pour une sortie en salles en mai 2022. Top Gun: Maverick sera également en vedette Val Kilmer, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, et Glen Powell, entre autres.

L’année dernière, Glen a révélé qu’il avait obtenu sa licence de pilote après que la co-vedette Tom ait payé son école de pilotage comme cadeau de Noël.

L’acteur a partagé une vidéo de lui avec son instructeur sur Instagram et a écrit : «Essayez de ne pas tomber amoureux de l’aviation après avoir réalisé le rêve de chaque pilote lors du tournage de @topgunmovie. Surtout quand vous voyez la façon dont @tomcruise le fléchit. Après avoir terminé une journée de tournage, Tom s’envolait vers le coucher du soleil dans son P-51 tandis que je me traînais mollement dans la camionnette. Les ailes étaient tellement plus cool que les roues… et pour Noël, Tom m’a acheté un iPad avec mon école de pilotage téléchargée et prépayée. Et hier, après des mois de vol, d’études et de tests… je suis la vraie affaire.