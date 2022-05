Bill Gates, les cryptomonnaies «n’apportent rien à la société parce que…»

Elon Musk a annoncé vendredi que son projet de rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars était suspendu dans l’attente de précisions sur les faux comptes et les spams.

«L’accord est temporairement suspendu dans l’attente de détails concernant les calculs selon lesquels les faux comptes et les spams représentent effectivement moins de 5% des utilisateurs», a déclaré l’homme d’affaires.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022